Строительство детсада на 200 мест в Ново-Савиновском районе Казани выполнено почти на половину

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Строительство детского сада в Ново-Савиновском районе Казани выполнено на 48%. На объекте уложена кирпичная кладка и установлены перекрытия, сообщает пресс-служба мэрии города.

Строители штукатурят этажи, выполняют отделочные работы и прокладывают инженерные сети. Параллельно идет установка окон — работы выполнены на 85% — и устройство фасада (66%). На прилегающей территории рабочие возводят теневые навесы, площадку для колясок и мусорных контейнеров.

Новый детский сад смогут посещать 220 детей. Для них откроют 12 групп. Четыре из них будут ясельные — для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, объект станет вторым среди новых детсадов в Ново-Савиновском районе Казани. Работы по первому из них подходят к концу — летом сообщалось, что их объем выполнен на 73%. В нем также откроют 12 групп, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.



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Максим Кокунин