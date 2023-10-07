Исследование: больше половины россиян не испытывают осеннюю хандру

Не сталкиваются с упадком сил после окончания лета 52% россиян. Такие данные получили аналитики «Авито».

Не испытывают особых эмоций в связи с наступлением осени большинство россиян — 65%. Почти для половины граждан сентябрь — это время окончания дачных работ, еще 36% воспринимают его как начало учебного года и делового сезона.

realnoevremya.ru (архив)

Осенью 45% россиян предпочитает просмотр кино, 37% — времяпрепровождение с чашкой чая, кофе или какао. Каждый пятый опрошенный считают это время бархатным сезоном и порой для путешествий.

Посвятить осень заботе о здоровье собираются 39% респондентов, причем женщины выбирали этот вариант чаще мужчин (45% против 32%). Кроме того, представительницы прекрасного пола больше заинтересованы в выделении времени на хобби (30% против 24%), покупке новых нарядов (30% к 19%) и получении дополнительного образования (18% против 13%). Мужчин чаще интересует выполнение повседневных дел (32% против 27%), тренировки (22% против 19%) и поиск второй половинки (8% против 6%).

Напомним, недавно эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой. По ее словам, причиной упадка сил и сонливости в это время года является снижение выработки витамина D.



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Галия Гарифуллина