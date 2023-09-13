Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Причиной упадка сил и сонливости осенью является снижение выработки витамина D. Об этом сообщает врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур.

— Осенью световой день становится короче, и наступает дождливая погода. Солнце, которое проникает сквозь тучи, зачастую не дает нужного количества солнечного света для выработки витамина D. Большая часть населения России находится в хроническом дефиците витамина D, — цитирует доктора «Газета.ru».

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Кроме того, причиной сонливости является увеличение концентрации в крови мелатонина. Выработка этого гормона, в свою очередь, приводит к уменьшению количества сератонина в организме. Для поддержания в норме гормона счастья врач советует потреблять такие продукты, как индейка, сыр, орехи.

Бороться со стрессом, которого осенью становится больше, помогает магний. А для поддержания здоровья эндокринолог рекомендует пить витамины:

— Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний. В такое время важно добавить в свой рацион витамины — антиоксиданты. Самый известный из них — витамин С, который содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т. д. Другой антиоксидант — витамин Е, который можно получить из растительных масел, орехов, печени.

Ранее сомнолог рассказал, как как избавиться от бессонницы. Необходимо обратить внимание на подготовку — исключить вечернюю физическую активность, отказаться от тонизирующих напитков и сладкого. Кроме того, следует обратить внимание на температуру в помещении, она должны быть около 18 градусов — в жаркой комнате плохо спится.

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Галия Гарифуллина