Главный тренер «Ак Барса» похвалил своих игроков за волевую победу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил своих подопечных за то, что они переломили ход встречи с омским «Авангардом». По ходу встречи «барсы» трижды были в роли догоняющих.

— Сложная игра была, я очень доволен ребятами — они вытащили ситуацию, сыграли достойно, молодцы. Все лидеры сегодня отличились, это очень важно. Результат есть, и это очень хорошо, но есть и вопросы, которые нужно решать, — цитирует наставника клубная пресс-служба.

Отдельно Билялетдинов отметил капитана команды Александра Радулова. Сегодня хоккеист прервал 11-матчевую безголевую серию, оформив дубль.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Голы вообще красивые получились. Для него было очень важно это, он давно не забивал и переживал из-за этого. По-моему, и не было такого, чтобы он так долго не забивал. Конечно, важно, что он забросил шайбы — и для команды, и для него. Мы очень рады, что он забил, дай бог, будет забивать и дальше, — объяснил тренер.

Напомним, два гола Александра Радулова помогли «Ак Барсу» победить омичей. Матч, проходивший на «Татнефть Арене», завершился победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 1:0).

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Айрат Назипов