Сергей Лавров отреагировал на учения НАТО по отработке ядерного удара по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МИД России Сергей Лавров на 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России. Его высказывания передает RT.

— Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, — сказал министр.

Он заявил, что продекларированная задача нанести России «стратегическое поражение» окончательно «застила глаза безответственным политикам, одержимым собственной безнаказанностью и утратившим элементарное чувство самосохранения».

В сентябре лидеры Группы двадцати (G20) выступили против применения ядерного оружия или соответствующих угроз. Соответствующую декларацию они подписали в Индии.

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Айрат Назипов