Дмитрий Медведев: НАТО несерьезно смотрит на угрозу ядерной войны

Фото: кадр видео/RT

НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, если судить по поставкам вооружений Киеву. Эта позиция — ошибочна, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT.



— Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом Альянсе.

Медведев заявил, что опасность заключается в том, что «точки невозврата никто не знает»:

— Потому что как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты, или там самолеты — вот теперь. И типа все будет хорошо… Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться все более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и все развитие, — заключил он.

В Соединенных Штатах Америки назвали российское оружие, которое повергает НАТО в ужас. По данным издания Newsweek, подводный флот России представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и стран Запада. По их словам, российская техника повсеместно считается грозной силой, и США вместе с союзниками пытаются изо всех сил сравнять счет в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке территории Штатов. Если не брать в расчет ядерное оружие, российские подлодки — самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО, считают американские журналисты.

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Маргарита Головатенко