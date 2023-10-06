Средняя ставка на аренду жилья в Казани за год выросла на 23%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год средняя ставка на долгосрочную аренду жилья в столице Татарстана увеличилась на 23%. Это один из самых высоких показателей среди городов России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости».

Помимо Казани, наибольший рост стоимости аренды за год был зафиксирован в Барнауле (+50%), Москве и Санкт-Петербурге (+27% в обоих городах), Калининграде (+25%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По России за III квартал увеличился спрос на аренду студий (+51%), а также однокомнатных (+42%), двухкомнатных (+31%) и трехкомнатных квартир (+27%). В целом рост интереса к долгосрочной аренде жилых помещений составил 39% за июль — сентябрь, 8% за год.

Напомним, в августе спрос на долгосрочную аренду квартир в столице Татарстана вырос на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение сократилось на 26%.



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Галия Гарифуллина