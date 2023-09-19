В Казани интерес к долгосрочной аренде жилья увеличился на 11%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе спрос на долгосрочную аренду квартир в столице Татарстана вырос на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение сократилось на 26%, выяснили аналитики «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость аренды жилья в Казани составила 28 тысяч рублей (+12% по сравнению с августом прошлого года).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России спрос на аренду жилья за год вырос на 6%, а предложение снизилось на 16%. В среднем аренда стоила 26 тысяч рублей (+13%). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (70 тысяч рублей в месяц), Сочи (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (35 тысяч рублей).

Напомним, предложение краткосрочной аренды жилья в Казани возросло на 47%. Чаще стали предлагать квартиры с четырьмя комнатами и более (+56%), «трешки» (+46%), «двушки» и «однушки» (+39% в каждой категории). Больше всего, по сравнению с прошлым летом, возросло предложение студий (+89%).

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Галия Гарифуллина