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Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза

14:28, 05.10.2023
Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зарплаты российских судей с 1 октября 2023 года увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых суде субъектов Российской Федерации, — говорится в документе.

Правительству необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале недели премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился повысить зарплату госслужащим и бюджетникам на 5,5%. Документ официально вступил в силу.

В распоряжении сказано, что зарплату поднимут работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также это касается работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьЭкономика
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