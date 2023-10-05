Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза
Зарплаты российских судей с 1 октября 2023 года увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых суде субъектов Российской Федерации, — говорится в документе.
Правительству необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
В начале недели премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился повысить зарплату госслужащим и бюджетникам на 5,5%. Документ официально вступил в силу.
В распоряжении сказано, что зарплату поднимут работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также это касается работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
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