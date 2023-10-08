В Татарстане впервые с начала года упало производство одежды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в августе 2023 года производство одежды сократилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До этого в предыдущие семь месяцев в годовом выражении наблюдался рост.

В январе производство одежды в республике увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года на 12,3%, в феврале — на 11,3%, в марте — на 41%. В апреле рост составил 11,9%, в мае — 11,1%, в июне — 10,1%, в июле — 3%.

В целом за январь-август 2023 года производство одежды увеличилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году стало известно, что в республике появится кластер предприятий легкой промышленности. Министр промышленности и торговли Татарстана заявлял, что это позволит системно подойти к развитию отрасли — от выращивания сырья до готовой продукции.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина