Большинство россиян считают работу в IT наиболее прибыльной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Уверены, что выгоднее всего работать в IT, 65% жителей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Назвали самыми прибыльными отрасли энергетики и добывающей промышленности 46% респондентов. Также в топ сфер с наиболее высокими зарплатами, по мнению россиян, вошли предпринимательство и финансы (29%), строительство (23%), разработка искусственного интеллекта (21%).

realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, опрошенные считают, на высокий доход могут рассчитывать сотрудники, работающие в областях нанотехнологий (17%), робототехники (16%), промышленности (13%) и медицины (12%). Рейтинг областей, трудиться в которых экономически выгодно, замыкают образование (7%) и сельское хозяйство (5%). Кроме того, респонденты называли госуправление, продажи, стоматологию и юриспруденцию.

Напомним, в сентябре 2023 года наибольший интерес у татарстанцев вызывали профессии менеджера по продажам, администратора, бухгалтера, программиста. Наибольшую нехватку работодатели испытывают в продавцах (на одну вакансию приходится 1,2 резюме), менеджерах по продажам (2,8 резюме) и водителях (2,9 резюме).



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Галия Гарифуллина