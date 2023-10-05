В Казани снесут более 20 незаконно установленных гаражей и три торговых объекта

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани снесут три самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. В списке также 22 металлических гаража.

По распоряжению исполняющего обязанности заместителя руководителя исполкома Казани — председателя комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова, демонтировать необходимо торговые объекты по следующим адресам:

ул.Актайская, вблизи дома №1;

ул.Авангардная, вблизи дома №171а;

ул.Вишневского, вблизи дома №51/1.

Собственников этих торговых объектов установить не удалось, но власти требуют от них выполнить предписание добровольно до 9 октября. Если они не сделают этого, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 10 октября 2023-го до 7 января 2024-го и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани Фаниса Нурмухаметова, демонтировать планируется металлические гаражи по следующим адресам:



ул.Молодежная, вблизи дома №10 (два объекта);

ул.Челюскина, вблизи дома №68А (два объекта);

ул.Воровского, вблизи дома №83 (десять объектов);

ул.Дементьева, вблизи дома №33В (восемь объектов).

Владельцев гаражей не установили. От них требуется демонтировать объекты добровольно в течение пяти дней, начиная с 5 октября. Если они не выполнят требование властей, гаражи снесут в принудительном порядке не позднее 90 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа.

Напомним, неделю назад власти Казани опубликовали постановление о сносе шести самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Три из них находятся на улице Шигабутдина Марджани



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Татьяна Демина