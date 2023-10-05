В Казани снесут более 20 незаконно установленных гаражей и три торговых объекта
В Казани снесут три самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. В списке также 22 металлических гаража.
По распоряжению исполняющего обязанности заместителя руководителя исполкома Казани — председателя комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова, демонтировать необходимо торговые объекты по следующим адресам:
- ул.Актайская, вблизи дома №1;
- ул.Авангардная, вблизи дома №171а;
- ул.Вишневского, вблизи дома №51/1.
Собственников этих торговых объектов установить не удалось, но власти требуют от них выполнить предписание добровольно до 9 октября. Если они не сделают этого, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 10 октября 2023-го до 7 января 2024-го и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
Согласно распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани Фаниса Нурмухаметова, демонтировать планируется металлические гаражи по следующим адресам:
- ул.Молодежная, вблизи дома №10 (два объекта);
- ул.Челюскина, вблизи дома №68А (два объекта);
- ул.Воровского, вблизи дома №83 (десять объектов);
- ул.Дементьева, вблизи дома №33В (восемь объектов).
Владельцев гаражей не установили. От них требуется демонтировать объекты добровольно в течение пяти дней, начиная с 5 октября. Если они не выполнят требование властей, гаражи снесут в принудительном порядке не позднее 90 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного демонтажа.
Напомним, неделю назад власти Казани опубликовали постановление о сносе шести самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Три из них находятся на улице Шигабутдина Марджани
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