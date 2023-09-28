В Казани снесут еще шесть незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани демонтируют еще шесть самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, три из которых находятся на улице Шигабутдина Марджани. Распоряжение о их сносе подписано заместителем руководителя исполкома города Ильдаром Шакировым.

Демонтировать в столице Татарстана должны торговые объекты по следующим адресам:

ул. Четаева, вблизи дома №4;

ул. Адоратского, вблизи дома №27а;

ул. Солидарности, вблизи дома №2.

Собственников самовольно установленных и незаконно размещенных объектов властям установить не удалось. Хозяевам предписали убрать торговые точки добровольно до 2 октября.

Если владельцы объектов не выполнят требование в установленный срок, решение о демонтаже исполнят в принудительном порядке с 3 октября по 31 декабря 2023 года. Хранить их будут в Казани на базе по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, неделю назад в Казани также утвердили список из шести самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. Они находятся по ул. Декабристов у дома №131д, по ул. Альфии Авзаловой у дома №9, по ул. Белинского у дома №5, по ул. Революционной у дома №13, по ул. Пионерской у дома №8 и по ул. Павлюхина у дома №100.

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Татьяна Демина