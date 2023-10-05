Казанца осудили за кражу 32 ноутбуков из IT-парка

За несколько июньских дней монтажник Даниль Хайруллин обокрал казанский IT-парк на 4,4 млн рублей. Представляя интересы фирмы-поставщика, он свободно проходил в здание и выносил в рюкзаке из кабинетов виртуальной реальности и предпринимательства технику марки Apple. Как выяснило «Реальное время», на суде представитель IT-парка заявил — материальных претензий к вору уже нет.



Пропажа техники вскрылась быстро, а подозреваемого вычислили безопасники госучреждения — по видеокамерам. Они установили — добычей Хайруллина стали 23 ноутбука без зарядных устройств и девять с зарядниками. После звонка из IT-парка монтажник бегать не стал — пришел на место преступления и показал справки, что... украденное сдал в ломбарды. Деньги уже потратил — на уплату долгов.

По тем же ломбардам подозреваемый поехал уже вместе с полицейскими и выкупил назад украденную им технику — за счет каких средств, в приговоре суда не говорится. Однако еще в ходе следствия все 32 ноутбука были возвращены. Таким образом ущерб был погашен «по горячим следам».

Вахитовский райсуд Казани наказал вора 2 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.