Рустам Минниханов обратился к учителям и поздравил их с профессиональным праздником

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к педагогам и поздравил их с профессиональным праздником — Днем учителя, пожелал здоровья, благополучия, новых успехов и достижений, сообщили в его пресс-службе.

— Работа учителя наполнена глубоким духовным содержанием, она требует беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, доброты, мудрости, невероятного терпения и человеколюбия! — сказал раис Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что работа учителя — «это больше, чем профессия, это призвание». По его словам, признанием роли учителя и особого статуса педагогических работников стало объявление 2023 года в России Годом педагога и наставника.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана обратил внимание, что одним из важнейших приоритетов государственной политики является совершенствование системы образования. По его словам, именно педагоги «формируют духовную основу нации и идеал будущего».



— Педагогическая школа Республики Татарстан пользуется неоспоримым авторитетом в Российской Федерации, и в этом заслуга и вклад каждого из вас! — подчеркнул Минниханов.

Он также указал и на особую роль ветеранов педагогического труда в формировании традиций и методической базы татарстанского образования. Глава Татарстана обратил внимание, что многие из них до сих пор работают в качестве наставников, но уже для молодого поколения учителей.



— День учителя — это еще одна возможность сказать теплые слова признательности, благодарности каждому педагогу и наставнику, оказавшему влияние на наше развитие, тем, кто помог нам определиться с будущей профессией, тем, кто учил нас быть добрым и смелым, отзывчивым и ответственным, честным и совестливым, тем, кто посвятил себя образованию, а значит, Служению на благо общества, Республики Татарстан и Российской Федерации! — заключил Рустам Минниханов.



Раис Татарстана поручил провести мероприятия в рамках Дня учителя на высоком уровне. По его словам, сегодня в Татарстане насчитывается 36,6 тысячи работников образования, из них более 32 тысяч — учителя.

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Илина Хакимова