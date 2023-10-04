Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира АТР-500 в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Игра завершилась победой седьмой ракетки мира со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Встреча длилась 2 часа 3 минуты. Медведев совершил четыре двойные ошибки и шесть эйсов.
Напомним, в сентябре Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США (US Open) сопернику из Сербии Новаку Джоковичу. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
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