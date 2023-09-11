Даниил Медведев проиграл в финале US Open Новаку Джоковичу

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео US Open Tennis Championships/YouTube.com

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США (US Open) сопернику из Сербии Новаку Джоковичу. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. Россиянин допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из трех брейк-пойнтов.

Для Медведева это четвертое поражение в финалах турнира Большого шлема, но два года назад он обыграл серба в последнем матче US Open. В свою очередь, Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема.

скриншот realnoevremya.ru из видео US Open Tennis Championships/YouTube.com

В полуфинале российский теннисист одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса на турнире US Open. Игра закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа и 22 минуты. Медведев совершил 10 двойных ошибок.

До этого Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира. Матч на «Артур Эш Стэдиум» завершился со счетом 6:4, 6:3, 6:4.



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Айрат Назипов