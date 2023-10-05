Стоимость ОСАГО за год выросла на 21,6%

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Средняя цена ОСАГО для физических лиц в первом полугодии этого года составила 7,2 тысячи рублей. Это на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

ЦБ заявил, что существеннее всего стоимость страховки поднялась для неоднократных виновников аварий и неопытных водителей. Страхование для автомобилистов, соблюдающих ПДД, стало дороже в среднем на 8%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как объяснили в Центробанке, на стоимость ОСАГО повлияло увеличение цен на запчасти: за прошлый год они подорожали на 30%, некоторые наименования — в несколько раз.

Напомним, частота страховых случаев по ОСАГО за год в Татарстане составила 5,3%, по России этот показатель равен 4,7%. Лидерами по частоте страховых случаев стали Дагестан, Ингушетия и Чеченская Республика.



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Галия Гарифуллина