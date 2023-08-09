Частота страховых случаев по ОСАГО за год в Татарстане составила 5,3%

Российский союз автостраховщиков (РСА) представил рейтинг российских регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. Средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,7%.

На первом месте вновь оказался Дагестан: частота страховых случаев в регионе составила 10,6%.

Таким образом, более чем каждый десятый застрахованный по ОСАГО становится виновником дорожно-транспортных происшествий.

На втором месте — Ингушетия, где частота страховых случаев возросла до 8%. Замыкает тройку лидеров Чеченская Республика с частотой страховых случаев 7,7%.

В Татарстане же этот показатель составил 5,3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На четвертой строчке рейтинга расположился Приморский край — 7,2%, на пятом — Хабаровский край (6,2%), на 6-м — Новосибирская область (6,1%), на 7-м — Карачаево-Черкесская Республика (5,9%), на 8-м — Чувашия (5,6%), на 9-м — Санкт-Петербург и Республика Тыва (по 5,5%). Замыкает топ-10 рэнкинга по частоте страховых случаев по ОСАГО Томская область, там частота страховых случаев составляет 5,4%.



А вот самый крупный регион страны по количеству автовладельцев — Москва — оказался на 14-м месте в рэнкинге по частоте страховых случаев по ОСАГО с показателем 5,3%.

Страховая компания «Согласие» подготовила рейтинг имен автовладельцев Татарстана, которые в этом году чаще всего попадали в ДТП. На первом месте оказались Альбины: частота ДТП для дам с этим именем составила самый высокий показатель — 33%.

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Илина Хакимова