Владимир Путин: мир избавляется от финансовой диктатуры
Президент России Владимир Путин заявил, что мир начал избавляться от диктатуры ряда стран, которые загоняют остальные государства в «кабалу».
— Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира, — сказал российский лидер на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.
Российский лидер считает, что создание более демократичного, честного и справедливого многополярного мира исторически необходимо и неизбежно.
В середине сентября Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».
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