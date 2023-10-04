Владимир Путин: мир избавляется от финансовой диктатуры

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что мир начал избавляться от диктатуры ряда стран, которые загоняют остальные государства в «кабалу».

— Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира, — сказал российский лидер на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.

Российский лидер считает, что создание более демократичного, честного и справедливого многополярного мира исторически необходимо и неизбежно.

скриншот realnoevremya.ru трансляции с сайта kremlin.ru

В середине сентября Владимир Путин сообщил о завершении этапа восстановления экономики страны. По его словам, государство выдержало «абсолютно беспрецедентное внешнее давление» и «санкционный натиск правящих элит в западном блоке».

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Айрат Назипов