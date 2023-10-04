«Имеются признаки самовольного захвата»: рукотворный пляж на Кабане в Борисково оказался вне закона

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Жители Казани обеспокоились ситуацией с уменьшением площади зеркала озера Верхний Кабан в Приволжском районе города. По их словам, они ежедневно наблюдают за тем, как один из берегов уходит все дальше в водоем, будто бы засыпаясь песком. К проблеме были привлечены специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, которые попытались выяснить, кто «закапывает» этот водный объект. «Реальному времени» в ведомстве сообщили, что причиной оголения берегов стало естественное снижение уровня воды. Но инспекторы Минэкологии обнаружили в этой истории и другой, совсем неожиданный поворот.

«Техники не видел, видимо, днем или ночью песок завозят»

Один из жителей Казани рассказал, что практически каждый день проезжает по Фермскому шоссе и наблюдает за тем, как один из берегов водоема становится больше. Он предположил, что участок озера кто-то засыпает песком. В настоящее время, двигаясь по дороге со стороны магистрали 100-летия ТАССР, можно даже разглядеть подобие причала, сообщил он.

— Недели две назад начали засыпать берег и озеро песком. Проезжаю каждый день по Фермскому шоссе, и через озеро прекрасно виден противоположный берег поселка Борисково. С каждым днем песка все больше, и «причал» из песка в воде тоже все больше. Техники не видел — видимо, днем или ночью песок завозят, — рассказал он, отметив, что властям «мало Волги и Казанки, и теперь они взялись засыпать озера».

Казанец обратился в Комитет внешнего благоустройства Казани, где ему сообщили, что объект не принадлежит городу, а находится в федеральной собственности. Там же ему посоветовали обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

На озере выявили признаки самовольного захвата территории

«Реальное время» обратилось в Министерство экологии и природных ресурсов РТ за комментарием по сложившейся ситуации. Инспекторы министерства отправились на проверку к участку по улице Задне-Борисковская.

Как рассказали нашему изданию в Минэкологии, в ходе обследования территории факт засыпки озера не был установлен, а причиной оголения берега стало снижение уровня воды в самом озере. Однако государственные инспекторы все же выявили нарушение: ограничение свободного доступа к воде на землях неразграниченной государственной собственности

— По вышеуказанным координатам имеются признаки самовольного захвата территории, находящейся в муниципальной собственности, — сообщили в министерстве.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

В адрес исполкома Казани направлено информационное письмо о нарушениях, связанных с ограничением свободного доступа, для принятия необходимых мер.

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Максим Кокунин