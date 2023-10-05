В Казань запустят дополнительные поезда на ноябрьские праздники

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

РЖД увеличит количество поездов на направлениях Санкт-Петербург — Казань и Воронеж — Казань в ноябрьские праздники. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ноябрьские праздники в этом году пройдут с 4 по 6 ноября. Всего по России на этот период будет запущено более 250 дополнительных поездов. Это на 10% превышает их количество год назад.

Наибольшее число пассажиров РЖД ожидает 3 и 6 ноября.

Напомним, дополнительные электрички запустят между Казанью и Ульяновском. С 14 сентября поезд № 6751/6753 Казань — Ульяновск будет курсировать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении состав № 6752/6754 с 15 сентября будет ездить по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.



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Галия Гарифуллина