Экологи НКНХ в нижнекамских школах проводят экологические уроки

В новом учебном году экологи нижнекамского предприятия СИБУРа вновь приступили к проведению занятий со школьниками. В лицее №35 для учащихся пятых классов состоялась экологическая викторина. Интересные и разнообразные вопросы на тему охраны окружающей среды были подобраны с учетом возраста участников экоквиза.

Например, из заданий школьники узнали, что сбор макулатуры помогает спасти от вырубки деревья и экономит воду, а из переработанных пластиковых бутылок выпускают новую пластиковую тару, пандусы и даже игрушки.

— В экоквизе поучаствовали более 150 пятиклассников 35-го лицея. Как показала викторина, ребята очень много знают об экологии, о сохранении окружающей среды, и это радует. Приятно, что они вместе с родителями участвуют в различных экологических акциях и понимают важность заботы об экологии, — отметила Ландыш Халикова, ведущий инженер «Нижнекамскнефтехима».

Ребятам викторина понравилась. Они активно отвечали на вопросы. Главным этапом викторины стал экологический кроссворд, успешнее всех решили его ученики 5б класса. По итогам викторины они дали больше всех правильных ответов и, набрав 16 очков, стали победителями игры. Ребята завоевали главный приз викторины, а все остальные участники были награждены памятными подарками.

— Понравилось участвовать, вопросы были достаточно сложные и познавательные. В викторине я узнал много нового и научился еще больше беречь природу, — говорит Дамир Емельянов, ученик лицея №3.

Экоуроки в школах города сотрудники «Нижнекамскнефтехима» проводят на регулярной основе. Кроме того, в лицее установлен фандомат для приема пластиковых бутылок. Школьники соревнуются в количестве собранного и отправленного на переработку пластика. Благодаря таким проектам дети узнают о важности рационального потребления и сортировки отходов для сохранения природных ресурсов.



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