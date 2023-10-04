В Татарстане предложили создать День Кота Казанского

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане предложили создать День Кота Казанского. С инициативой на пресс-конференции, посвященной помощи бездомным кошкам, выступил местный краевед и экскурсовод Марк Шишкин.

— Была мысль, чтобы и туризм, и зоозащита, идентичность Казани сошлись в одной точке, выбрать какой-то день и создать в нашем городе День Кота Казанского, когда, с одной стороны, будут зоозащитники отдавать кошечек на руки или собирать средства с благотворителей, с другой стороны, будут экскурсии, посвященные кошкам Казани, может, вокруг этого какие-то интересные кошачьи места появятся. У нас немало ветеринарных служб, клиник в Казани, вообще, город один из старейших по ветеринарному образованию, может, и с этой стороны придет что-то интересное, — сказал он.

По его словам, день, когда следует проводить новый праздник, пока выбирается. По мнению Марка Шишкина, День Кота Казанского будет способствовать развитию событийного туризма в городе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О Коте Казанском «Реальное время» рассказывало в тексте серии «Знаменитые «бренды» Татарстана». Согласно разрозненным историческим свидетельствам, в Казани примерно 300—400 лет назад жили коты какой-то особенной породы. Они отличались свирепостью, силой и отлично справлялись с мышами и крысами.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина