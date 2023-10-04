В Татарстане оборот оптовой торговли в августе увеличился на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За август 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил почти 365 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 33%, а по отношению к июлю этого года — на 9,6%.

Годовой темп роста оборота оптовой торговли в республике ускорился. В июле показатель, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличился на 29,7%, в июне — на 25,4%.

В августе 2023 года 66,8% оборота в регионе формировалось организациями оптовой торговли. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года их доля сократилась — тогда она оценивалась в 71,2%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — августа 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил 2,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 22,4%.



По темпу роста оборота оптовой торговли Татарстан занял 2-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером стал соседний Башкортостан (+25,4%).



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Татьяна Демина