В Нижнекамске вышел на линию четвертый тематический трамвайный маршрут — «Бутлеровский»

Выбор жителей Нижнекамска



СИБУР запустил в Нижнекамске четвертый тематический трамвайный маршрут. Он посвящен русскому химику Александру Бутлерову. В цикле «Нефтехимические маршруты» Александр Бутлеров составил «компанию» Николаю Лемаеву, Дмитрию Менделееву, Борису Бызову. Таким образом, трамваи города объединили великих химиков со всей России.



Название четвертого тематического маршрута выбирали жители города. Открытое голосование проходило на сайте проекта «Между нами химия», а также в социальных сетях и на официальных сайтах администрации Нижнекамска и предприятия.



Глава Нижнекамского района, мэр г. Нижнекамска Рамиль Муллин уверен, что каждый сможет в тематических поездках открыть для себя что-то новое.



— Это наш совместный с СИБУРом проект, и я благодарю наших нефтехимиков за то, что наша городская среда, наш экологичный транспорт становятся современнее и комфортнее, — считает он.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Цель, которую преследует СИБУР, запуская тематические трамваи, — это поддержка экологического вида транспорта. Яркое, креативное оформление транспорта привлекает внимание горожан к этому способу перемещения по городу. Цикл «Нефтехимические маршруты» призван популяризировать нефтехимию, познакомить с биографиями великих ученых-химиков, их достижениями.



— Брендируя трамваи, мы хотим, чтобы наши дети знали историю, биографию наших земляков, ученых, о том, какую роль они сыграли в развитии нефтехимии в стране. Чтобы жители региона погрузились в увлекательную историю нефтехимии. Ведь 80% вещей, которые нас окружают, изготовлены благодаря химии. Это надо знать, — отметил руководитель коммуникаций и брендинга НКНХ Ранис Халилов.



Интересные факты из жизни ученого



В открытии четвертого тематического трамвайного маршрута приняла участие молодежь «Нижнекамскнефтехима». Молодые специалисты первые прокатились на новом маршруте, а заодно проявили свои интеллектуальные способности в квизе.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Желающих принять участие в открытии тематического трамвая было очень много, но, к сожалению, всех мы пригласить не можем. В нашем молодежном активе более 1 800 человек. Нам важно не только заниматься профессиональным развитием молодежи, но и создавать условия для яркой, активной жизни. Знаково, что открытие трамвая проходит именно с нашим участием. Для нас молодые специалисты — это самый большой фокус, наш золотой запас, наш резерв, — отмечает Юлия Марданова, заместитель директора по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима».



Во время движения первые пассажиры тематического трамвая открыли для себя интересные факты из биографии создателя теории химического строения органических веществ, основателя научной школы органической химии Александра Бутлерова. Родился ученый в Чистополе. С раннего детства отличался любопытством и любовью к знаниям. В 8 лет, после неудачного опыта, получил насмешливое прозвище «Великий химик».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Достижения Александра Бутлерова мы изучали в школе, но таких подробностей из его жизни я не знала. Оказывается, «Великим химиком» его прозвали в наказание во время учебы в казанском пансионате, где его первые химические опыты начались прямо на кухне. Один из таких экспериментов закончился крайне неудачно: он спалил брови, волосы и заслужил прозвище, ставшее пророческим, — поделилась вновь приобретенными знаниями Александра Гвоздкова, специалист отдела по подбору персонала «Нижнекамскнефтехима».



Трамвай, или историко-биографический музей



Пассажиры трамвая также узнали, что Бутлеров первым начал систематические исследования полимеризации, завершившиеся открытием промышленного способа получения синтетического каучука, совершенным Сергеем Лебедевым. Выдающийся русский ученый Александр Бутлеров внес огромный вклад в изучение органической химии и стал автором знаменитой «Теории строения органических соединений». Благодаря этому труду химики получили возможность объяснять любые химические реакции и открывать новые химические соединения.



Известен Бутлеров и как талантливый ботаник: он проводил разнообразные опыты в своих оранжереях в Казани, в Бутлеровке, писал статьи по проблемам садоводства, цветоводства и земледелия.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Такое ощущение, что я попала в историко-биографический музей, а не в трамвай, — не скрывая эмоции, говорит инженер «Нижнекамскнефтехима» Чулпан Кудаярова. — Советую всем жителям нашего города окунуться в эту атмосферу, узнать новую информацию и зарядиться позитивом.



«Бутлеровский маршрут» будет курсировать по маршруту №2. С его выходом в Нижнекамске стало восемь нефтехимических трамваев, по два на каждом тематическом маршруте. Еще одной изюминкой трамвая станет аудиогид. До конца года его установят на всех четырех тематических «Нефтехимических маршрутах». Благодаря ему жители города смогут в полной мере окунуться в уникальный мир нефтехимии.



Лилия Егорова