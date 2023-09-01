В Иннополисе с участием Дмитрия Чернышенко открыли новые корпуса общежитий университета

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Университете Иннополис в День знаний открыли новые жилые корпуса общежитий. В торжественной церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Открыто три новых здания общежитий. Число мест для студентов выросло с 1 до 2 тысяч, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— Новые жилые корпуса на 1 тыс. мест, которые мы открыли сегодня, оборудованы всем необходимым, на их создание из федерального бюджета выделено свыше 2,5 млрд рублей. Уверен, новые общежития расширят возможности для приема студентов, поскольку спрос на обучение в Иннополисе постоянно растет, — заявил Дмитрий Чернышенко.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, Дмитрий Чернышенко прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. В Иннополисе он также поздравил учеников лицея с Днем знаний и провел для них фиджитал-урок.



В Казани Дмитрий Чернышенко вместе с Рустамом Миннихановым осмотрел новое общежитие КНИТУ-КАИ. Также они провели встречу в Доме правительства и обсудили вопросы социально-экономического развития региона, научно-образовательные и туристические проекты.



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Татьяна Демина