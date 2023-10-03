Казахстан введет ограничения на грузовые перевозки из Белоруссии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство транспорта Казахстана заявило о скором запрете на перевозку в республику грузов третьих стран после перегрузки или перецепки в Белоруссии. Ограничения начнут действовать со следующей недели, предупредили в ведомстве.

— С 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Республику Казахстан путем «перецепки/перегрузки» грузовых автотранспортных средств Республики Беларусь, — указали в пресс-службе министерства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле Евросоюз не выявил случаев нарушения Казахстаном санкционного режима против России. Как говорил посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан, если такие случаи будут выявлены и доказаны, Евросоюз будет работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данного вопроса.

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Айрат Назипов