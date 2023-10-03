Из Казани в Воронеж запустят автобусный рейс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Начиная с 16 октября Казань и Воронеж свяжет автобусный рейс. Он будет проезжать через Сызрань, Пензу и Тамбов, информирует пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Выезжать с казанского автовокзала «Восточный» автобус будет в 19:00 по понедельникам, средам и воскресеньям. Время в пути составляет 19 часов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре в Казани увеличили количество авиарейсов в Горно-Алтайск, Нарьян-Мар, Петрозаводск и Ханты-Мансийск. В год количество рейсов Казань — Горно-Алтайск увеличится с 38 до 64, Казань — Нарьян-Мар — с 126 до 135.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов