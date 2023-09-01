В Казани изменят количество авиарейсов в Ханты-Мансийск, Нарьян-Мар, Петрозаводск и Горно-Алтайск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани увеличат количество авиарейсов в Горно-Алтайск, Нарьян-Мар, Петрозаводск и Ханты-Мансийск. Соответствующее постановление Кабмина подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В год количество рейсов Казань — Горно-Алтайск увеличится с 38 до 64, Казань — Нарьян-Мар — с 126 до 135.

Кроме того, будет расширен период полетов из Казани. В Петрозаводск теперь можно слетать с 1 октября по 31 декабря, в результате чего количество рейсов туда в год увеличилось с 43 до 56. Новые перелеты в Ханты-Мансийск будут выполняться с 1 августа по 30 ноября, число рейсов возрастет с 42 до 78.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время число полетов из Нижнекамска в Новый Уренгой снизится с 52 до 22, в Сургут — с 52 до 43.

Недавно открылся новый рейс из Казани в Киров. К его выполнению приступила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Рейсы выполняются три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.



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Галия Гарифуллина