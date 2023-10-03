Компанию в Татарстане оштрафовали на миллион рублей после передачи взятки

В Татарстане по инициативе прокуратуры организацию оштрафовали на миллион рублей за коррупционное правонарушение. Мировой суд привлек юрлицо к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

— Установлено, что в декабре 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью «Техавтопост» в интересах организации передал через посредника взятку в размере 20 тыс. рублей начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по Лаишевскому району. За денежное вознаграждение водитель предприятия избежал административной ответственности за оставление места ДТП, — рассказала врио старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

В настоящее время взяткополучатель признан виновным в получении взятки за незаконные действия и в служебном подлоге. Уголовное дело в отношении взяткодателя находится на рассмотрении в суде.

realnoevremya.ru (архив)

Как писало «Реальное время» в феврале, 20 тысяч рублей начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Лаишевскому району Михаил Тюрин получил от посредника в интересах водителя из Подмосковья, который 15 декабря 2022 года за рулем FAW попал в аварию на территории Лаишевского района, но покинул место ДТП. Данное нарушение правил дорожного движения предусматривает наказание в виде лишения прав от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Деньги передавались за то, чтобы нарушителя не привлекали к ответственности.



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Айрат Назипов