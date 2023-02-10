Во взятке подозревают главного автоинспектора Лаишево

В Татарстане задержан начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Лаишевскому району Михаил Тюрин. Его подозревают в получении взятки в 20 тысяч рублей, сообщают источники «Реального времени».



Уголовное дело против капитана полиции возбуждено в центральном аппарате Следкома по РТ. Один из источников «Реального времени» отмечает, что несмотря на признание фигуранта в причастности к получению средств, силовики намерены просить суд о его заключении под стражу.

По версии следствия, 20 тысяч рублей главный автоинспектор Лаишево получил от некоего посредника в интересах водителя из Подмосковья, который 15 декабря 2022 года за рулем FAW попал в аварию на территории Лаишевского района, но покинул место ДТП. Данное нарушение правил дорожного движения предусматривает наказание в виде лишения прав от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. Деньги передавались за то, чтобы нарушителя не привлекали к ответственности, описывают фабулу дела источники «Реального времени».