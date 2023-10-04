Более половины жителей ПФО ждут ответа компании при трудоустройстве не более трех дней

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Больше половины жителей регионов ПФО — 53% — ждали ответа работодателей не дольше трех дней. Каждый четвертый — 26% — узнал о решении компании через больший промежуток времени.

Затруднились дать ответ 14% респондентов. Признались, что вообще не получили отклика, — 7%, говорится в исследовании HeadHunter.

Готовы ждать ответа компании не дольше трех дней 36% опрошенных из Поволжья. Срок до пяти дней устраивает 18% жителей ПФО, до семи дней — 22%.

Четверть респондентов (26%) получили работу менее чем за две недели с момента создания резюме. Отрицательно относятся к предприятиям и организациям, игнорирующим отклики кандидатов, шесть из десяти опрошенных. Предпочли бы сразу услышать отказ, в случае если работодатель не собирается нанимать их, девять из 10 жителей ПФО.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, шесть из десяти компаний столицы Татарстана предлагают зарплату по итогам собеседования. Рассматривают зарплатные ожидания соискателей 32% компаний, не обнародует оклады для вакансий со сдельной или бонусной оплатой почти каждый четвертый работодатель (24%).

Среди причин называли попытки привлечь большее число кандидатов (17%), скрыть размер оплаты от конкурентов и собственных работников (15%), найти квалифицированных сотрудников, согласных на невысокий доход (10%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина