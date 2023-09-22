В Казани устанавливают зарплату по итогам собеседования 58% работодателей

Шесть из 10 компаний столицы Татарстана предлагают зарплату по итогам собеседования. Почти треть из них изучают зарплатные ожидания кандидатов, сообщают эксперты SuperJob.

Устанавливают оклад после собеседования 58% предприятий и организаций. Рассматривают зарплатные ожидания соискателей 32% компаний, не обнародует оклады для вакансий со сдельной или бонусной оплатой почти каждый четвертый работодатель (24%). Также среди причин называли попытки привлечь большее число кандидатов (17%), скрыть размер оплаты от конкурентов и собственных работников (15%), найти квалифицированных сотрудников, согласных на невысокий доход (10%). Еще у 8% компаний зарплаты ниже средних по рынку, а 5% используют фразу «По договоренности», если не знают, какую сумму предложить соискателям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время заработные ожидания не афишируют 48—50% соискателей. Хотят оставить возможность требовать большей оплаты в зависимости от количества задач и условий труда 40% кандидатов, предпочитают обсуждать желаемый доход лично 13%. Еще у 9% есть надежда, что на собеседовании им предложат большую сумму, чем они ожидают, 4% не могут рассчитать свою стоимость на рынке труда, а 3% рассматривают предложения с разными условиями.

Напомним, больше всего самых странных вопросов казанцы на собеседованиях задают о деньгах. Примерно 15% всех вопросов связано именно с заработком.

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Галия Гарифуллина