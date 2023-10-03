В Бугульме завершилось благоустройство территории по улице Мусы Джалиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Бугульме завершилось благоустройство территории рядом с центральным водоемом по улице Мусы Джалиля. Как сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов РТ», там появился сквер с каскадом фонтанов и прибрежная зона с элементами экстрим-парка.

— В Бугульме живет большое количество молодежи, которые были активно вовлечены в проекты благоустройства города. И сейчас мы видим, что созданные общественные пространства наполнены жизнью и пользуются популярностью, — рассказала руководитель департамента федеральных грантов и конкурсов «Института развития городов РТ» Анна Абдулкадерова.

В рамках комплексного благоустройства центральной части Бугульмы применена концепция «живые улицы». Так, три улицы с минимальным автомобильным трафиком преобразованы в пешеходное пространство с велодорожками.

Как рассказал главный архитектор муниципалитета Артем Цокур, комплексный подход позволил реализовать туристический проект «Карта сокровищ Бугульминского района». Он связывает велосипедными маршрутами основные общественные пространства города и исторические объекты района. Протяженность маршрутов — 60 и 90 километров, вдоль которых можно встретить 268 уникальных локаций.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Реализация проекта началась с благоустройства правого берега центрального водоема. В 2016 году здесь обустроили прогулочную зону и зону для тихого отдыха. Появилась детская игровая площадка и «уличный музей» — площадка с перголами и арт-скульптурами для проведения выставок и различных мероприятий.

В 2018 году Бугульма стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Тогда благоустроили центральную площадь и Сокольскую гору.

В 2020 году город получил второй грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На этот раз выиграл проект благоустройства территории рядом с центральным водоемом по улице Мусы Джалиля. Он включил в себя благоустройство территории рядом с Домом техники, создание экстрим-зоны с бетонным боулом для катания на скейтах и самокатах и зоны стритбола. Также была обустроена площадка для летнего кинотеатра с лежаками, появилась воркаут площадка. В центре водоема был установлен понтонный фонтан. Проект третьей очереди благоустройства центрального водоема одобрен год назад.

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Айрат Назипов