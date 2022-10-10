В Бугульме одобрили проект третьей очереди благоустройства центрального водоема

В Бугульме провели экспертизу проекта благоустройства прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему. Здесь пройдет третья очередь строительных работ, и эксперты изучили, какое влияние стройка может оказать на объекты культурного наследия поблизости. Речь о двух памятниках — «Доме Гусарова» и «Здании мукомольного производства Н.А. Беспалова», 1914 года постройки.

Эксперт, архитектор Ильдар Мухаметшин пришел к выводу, что предстоящие работы, в том числе «возведение сооружений (спуска к воде (пирс), лестничного схода), не затрагивают земельные участки, на которых располагаются выявленные объекты культурного наследия, не создают факторов, ухудшающих их техническое состояние и приводящих к их разрушению или угрозе нарушения их целостности и сохранности, предусматривают проведение мониторинга их технического состояния, направлены на повышение комфортности городской среды».

Тем более что основные виды работ по благоустройству территории будут вестись с использованием малогабаритной техники и ручным способом и в значительной удаленности от выявленных ОКН.

Фото: Даниил Шведов/ prorus.ru

В 2018 году Бугульма стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. После чего в городе началась реализация масштабного проекта «Активация городского центра», состоящего из нескольких этапов. Его цель — возрождение городского центра, создание нового общественного пространства для местных жителей. Концепция по благоустройству этой территории была разработана архитектурным бюро F-Art group и получила одобрение.

Тогда же был разработан проект предмета охраны, границ территорий, требований к режимам использования и градостроительным регламентам исторических поселений регионального значения Бугульмы. При этом территория проектирования объединяет участки благоустраиваемой территории, которые непосредственно связаны с местоположением двух исторических зданий. В этом году в составе проектной документации по благоустройству был разработан «Раздел обеспечения сохранности выявленных объектов культурного наследия», а в конце июля проведен акт государственной историко-культурной экспертизы объектов. Однако границы территорий, предметы охраны выявленных объектов культурного наследия на момент разработки раздела не были определены.

Памятники не пострадают

В рамках первого этапа обустроили территорию Сокольской горы. В ходе второго — планируется облагородить территорию по ул. М. Джалиля, ведущей к центральному водоему, и построить парк, который станет одной из составных частей архитектурно-планировочного решения города.

Фото: Даниил Шведов/ prorus.ru

По соседству с двумя объектами культурного наследия в ходе благоустройства центра Бугульмы проложат тротуары из брусчатки и асфальтового покрытия, установят светодиодные уличные светильники, саму территорию озеленят, а для спуска к воде возведут пирс и лестничный сход.

По результатам проведенной оценки воздействия на физическую сохранность выявленных исторических зданий, визуально-ландшафтного анализа эксперт пришел к выводу, что воздействие на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности выявленных объектов культурного наследия отсутствует, как и воздействие на ландшафтно-визуальные связи выявленных объектов. Кроме того, госэксперт рекомендовал исполкому Бугульминского района согласовать раздел «Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия…» для дальнейшей реализации проекта по благоустройству центра города.

Особняк архитектора стал детским домом

Так называемый Дом Гусарова в уездном городе Бугульме был построен по проекту городского архитектора Ивана Гусарова в 1900 году для его личного использования. Двухэтажный особняк — яркий образец здания в стиле модерн, который характерен для российской архитектуры начала XX века. По его проектам в дореволюционный период было построено немало зданий, в том числе и доходный дом купца Хакимова. В годы Великой Отечественной войны в доме архитектора располагалась казарма 1158-го стрелкового полка Оршанской стрелковой дивизии. После войны в историческом здании организовали детский дом.

Набор открыток, издание «Бугульминская летопись», В. Меняев. Бугульма

Еще одно историческое здание Бугульмы, входящее в реестр объектов культурного наследия Татарстана, — мукомольная фабрика. Здание было построено в 1914 году на берегу речки Бугульминки для мещанина Н.А. Беспалова. Эта мельница действовала вплоть до середины 90-х годов прошлого века, а сегодня является памятником промышленной архитектуры в стиле модерн рационалистического направления.

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com

Ангелина Панченко