Прокуратура выявила нарушения законодательства после случаев нападения собак в Зеленодольске

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Зеленодольская городская прокуратура Татарстана выявила нарушения законодательства об ответственном обращении с животными в деятельности исполкома района. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Участившиеся случаи нападения безнадзорных собак на местных жителей свидетельствуют о том, что местными властями не приняты достаточные меры к обеспечению безопасности населения, считают в надзорном ведомстве.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя муниципалитета внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

В августе Альметьевская городская прокуратура завершила проверку по факту нападения бродячих собак на женщину с ребенком. По факту ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных собак прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Альметьевска представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Илина Хакимова