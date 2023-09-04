Детский омбудсмен Татарстана отреагировала на скандал в челнинском соцприюте «Асылташ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала инцидент, предположительно, произошедший в челнинском соцприюте «Асылташ». На распространившейся видеозаписи видно, как старшие дети избивают младших

— Случай, конечно, ужасный, особенно если учесть, что большинство детей в приюте оказались там не от хорошей жизни, а потому что в их семьях было неблагополучие. Когда ребенок находится в приюте, за него отвечает руководство учреждения. Поэтому здесь будут установлены ответственные, которые должны понести за это наказание, — передает ее слова ГТРК «Татарстан».

Она уже сделала запрос в руководство приюта, в МВД и главе района. Волынец выразила уверенность, что виновные понесут наказание.

realnoevremya.ru (архив)

Татарстанская прокуратура уже начала проверку по этому инциденту. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, при выявлении нарушений законодательства будут приняты меры реагирования.



В августе Московский суд Казани вынес приговор матери, которая избила дочь ради мести сожителю и сняла это на видео, сообщает прокуратура Татарстана. Евгению Артюхину признали виновной в жестоком обращении и истязании малолетней. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима.

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Айрат Назипов