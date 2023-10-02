Профессор КФУ спрогнозировал резкое похолодание в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К концу этой недели в Казань придет заметное похолодание. Таким прогнозом поделился профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Собеседник подчеркнул, что в столице Татарстана прогнозируется арктическое вторжение. Не исключено, что в городе в низинах будут заморозки. Дневные температуры понизятся практически на 10 градусов в период с пятницы до воскресенья — с 16 до 7 градусов, ночные опустятся до 3 градусов выше нуля, считает он.

— С началом рабочей недели и приходом октября мы почувствовали влияние циклона с Северной Атлантики и атмосферных фронтов. В итоге синоптическая обстановка резко поменялась — пришли дожди, похолодало. Хотя в целом все равно эта неделя будет выше климатической нормы примерно на 2 градуса (в эти дни среднесуточная температура должна составлять 7–8 градусов), — приводит его слова пресс-служба КФУ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В то же время эксперт не исключает, что к середине октября может наступить отголосок бабьего лета.

— Есть ожидание, что после ненастья опять придет антициклон, и можно будет ожидать волну тепла, которая порадует сухой и солнечной погодой, — добавил Переведенцев.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температуры октября в Казани могут оказаться на 1–2 градуса выше многолетней нормы. Традиционно среднемесячная температура октября приближается к 5 градусам выше нуля.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 6 октября, существенных осадков не ожидается. Днем ожидается от +12 до +17 градусов. Дожди в большинстве районов республики ожидаются и в субботу, 7 октября. Днем температуры воздуха не превысят +10..+15 градусов.

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Айрат Назипов