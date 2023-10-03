Правительство России продлило бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России продлило с 24 часов до 7 суток бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

— Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам, независимо от баланса на счете абонента, в рамках программы «Доступный интернет» будет увеличена с 24 часов до 7 суток без необходимости повторного подключения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Перечень сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, на основании предложений Министерства цифрового развития определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2020 году Минкомсвязь сообщала, что более 390 сайтов и сервисов вошли в число социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны бесплатно россиянам в рамках проекта «Доступный интернет».

Это социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), почтовые сервисы («Почта Mail.ru», «Яндекс.Почта»), СМИ и новостные агрегаторы («Рамблер.Новости», «Лента.ру», ТАСС), а также сайты госорганов, сервисы по поиску работы и доставке еды, социальные и волонтерские сервисы, маркетплейсы и так далее.

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Максим Кокунин