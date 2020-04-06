Минкомсвязь РФ раскрыла перечень социально-значимых ресурсов с бесплатным доступом

Более 390 сайтов и сервисов вошли число социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны бесплатно россиянам в рамках проекта «Доступный интернет».

Это социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), почтовые сервисы («Почта Mail.ru», «Яндекс.Почта»), СМИ и новостные агрегаторы («Яндекс.Новости», «Рамблер.Новости», «Лента.ру», ТАСС), а также сайты госорганов, сервисы по поиску работы и доставке еды, социальные и волонтерские сервисы, маркетплейсы и т. д., пишет RNS.

Участниками эксперимента на добровольной основе являются «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком». При этом бесплатный доступ к социально значимым ресурсам не будет осуществляться через мобильный интернет.

