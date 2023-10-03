В Госдуму внесен проект о прогрессивной шкале налогообложения на доходы физических лиц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Налоговая ставка будет изменяться от 0 до 35% в зависимости от величины их доходов. Об этом сообщает в своем telegram-канале один из авторов документа — депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Согласно законопроекту, предлагается внести следующие изменения в Налоговый кодекс страны:

при доходе менее или равном 360 тысячам рублей за налоговый период ставка остается 0%;

при доходе от 360 тысяч до 5 млн рублей устанавливается ставка 13%;

при доходе от 5 до 10 млн рублей — ставка 603,2 тысячи рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн;

при доходе от 10 до 50 млн рублей — ставка 1,3 млн рублей, а также 25% от суммы, превышающей 10 млн;

при доходе от 50 до 100 млн рублей — ставка 11,3 млн рублей и 30% суммы, превышающей 50 млн;

при доходе более 100 млн рублей — ставка 26,3 млн рублей и 35% с суммы, превышающей 100 млн.

— В условиях дефицита бюджета любые новые инициативы, безусловно, необходимые на фоне продолжающегося имущественного расслоения в обществе и направленные на укрепление мер социальной поддержки граждан, требуют адекватных источников финансирования, — прокомментировал законопроект Нилов.

Он отметил, что «один из оптимальных вариантов решения — введение прогрессивной шкалы налогообложения». По его словам, такая мера позволит увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет, смягчить проблему социального неравенства и повысить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На фоне кризиса из-за пандемии COVID-19 российские власти уже обсуждали прогрессивную шкалу налогообложения для богатых. НДФЛ для тех, чей доход выше 2—3 млн рублей в год, планировалось поднять до 15%.

Напомним, россияне одобряют прогрессивную шкалу налогообложения при условии, если средства будут направлены на поддержку малоимущих слоев населения. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», отреагировали на предложение не так однозначно. Они заметили, что обеспеченное население и так платит адекватные налоги. Подробнее — в нашем материале.

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Максим Кокунин