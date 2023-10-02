В Казани пройдет автопробег «Команда Путина»
В Казани состоится автопробег, который посвящен президенту России Владимиру Путину. Его проведут 7 октября, в день рождения российского лидера, сообщает пресс-служба мэрии.
Колонна автомобилей, украшенных флагами и наклейками, проедет от проспекта Ямашева в направлении Парка Победы. На финише пробега состоится отправка конвоя с гуманитарной помощью военнослужащим Татарстана и местным жителям, которые пострадали от боевых действий.
Пробег стартует на проспекте Ямашева, 122б. Начало в 9:30.
В апреле прошлого года в Казани и Челнах сегодня прошел профсоюзный автопробег «Zа мир без нацизма!». Его организовала Федерация независимых профсоюзов России.
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