Казань посетят участники Всероссийского автопробега

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Казань посетят участники Всероссийского автопробега «Малоэтажная Россия». Они стартуют 9 июля в Уфе и прибудут в столицу Татарстана вечером 10 июля, сообщил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

— Мы пропагандируем здоровый образ жизни, семейные ценности и в этом году многие едут с женами и детьми. И, наверное, это стало нашей изюминкой, что участники Федерации, руководители строительных компаний, берут в пробег свои семьи, — рассказал он, уточив, что в прошлом году было всего два участника, которые взяли с собой членов семьи.

В Казани участники Всероссийского автопробега планируют 11 июля посетить Кремль. Из столицы Татарстана они отправятся в Нижний Новгород.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Маршрут закончится в Москве. По пути участники автопробега намерены побывать в коттеджных поселках и на производствах, связанных с ИЖС.

Амбассадор мероприятия — экс-капитан казанского «Ак Барса», единственный 5-кратный чемпион Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Участники Всероссийского автопробега «Малоэтажная Россия» посещали Казань и в прошлом году. Они обсудили актуальные нововведения и проблемы в сфере ИЖС.



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Татьяна Демина