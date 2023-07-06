Казань посетят участники Всероссийского автопробега
Казань посетят участники Всероссийского автопробега «Малоэтажная Россия». Они стартуют 9 июля в Уфе и прибудут в столицу Татарстана вечером 10 июля, сообщил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.
— Мы пропагандируем здоровый образ жизни, семейные ценности и в этом году многие едут с женами и детьми. И, наверное, это стало нашей изюминкой, что участники Федерации, руководители строительных компаний, берут в пробег свои семьи, — рассказал он, уточив, что в прошлом году было всего два участника, которые взяли с собой членов семьи.
В Казани участники Всероссийского автопробега планируют 11 июля посетить Кремль. Из столицы Татарстана они отправятся в Нижний Новгород.
Маршрут закончится в Москве. По пути участники автопробега намерены побывать в коттеджных поселках и на производствах, связанных с ИЖС.
Амбассадор мероприятия — экс-капитан казанского «Ак Барса», единственный 5-кратный чемпион Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Участники Всероссийского автопробега «Малоэтажная Россия» посещали Казань и в прошлом году. Они обсудили актуальные нововведения и проблемы в сфере ИЖС.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым