В Татарстане врачи удалили с бедра пациентки 4-килограммовую липому

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Врачи Спасской ЦРБ удалили огромную липому с бедра 82-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Уточняется, что опухоль росла у женщины несколько лет. Пенсионерка обратилась к врачам только в этом году. После обследования хирурги Ражавали Кожоев и Наиль Хакимуллин удалили 4-килограммовую липому размером 20 на 30 см. Операция прошла успешно.

Липома — это доброкачественное новообразование, состоящее из жировых клеток разной степени зрелости. Как правило, оно медленно увеличивается в размере, не болит, не сопровождается зудом и не представляет угрозы жизни человека.

realnoevremya.ru (архив)

В августе в Набережных Челнах врачи онкологического диспансера удалили 65-летней пациентке огромную опухоль яичника размером с мяч для регби и весом 7 кг. Операция длилась 2,5 часа.

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Айрат Назипов