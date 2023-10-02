Магазины Decathlon в России хотят открыть в декабре

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Магазины спортивных товаров Decathlon в России начнут открываться в декабре, по мере технической готовности и поступления товаров. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В сентябре 2023 года российская компания ООО «АРМ» подписала соглашение с Decathlon о покупке бизнеса компании в России. Сделка по продаже активов закрыта, она вступит в силу с 3 октября. К этому моменту ООО «АРМ» перешли все 35 магазинов, которые принадлежат или арендуются Decathlon, а также склад в Московской области.

— В рамках соглашения российская компания, купившая этот бизнес, сохранит рабочие места для всех 909 сотрудников Decathlon, работающих в настоящее время в России. Также планируется в ближайшее время открыть рекрутмент — то бишь делать дополнительный набор специалистов, — цитируют его «Известия».

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Компания Decathlon была основана во Франции в 1976 году. Ее штаб-квартира находится в пригороде Лилля. Фирма специализируется на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для семидесяти видов спорта.

В сентябре Евтухов сообщал, что магазины Decathlon в России планируют открыть до конца года. Он уточнял, что это произойдет после завершения продажи торговых точек новому владельцу.

После начала спецоперации французская компания заявила о приостановке поставок товаров на российский рынок. Все магазины сети, а также интернет-магазин были закрыты в России 27 июня прошлого года.

В январе сообщалось, что ретейлер спорттоваров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Бизнес Decathlon в России оценивался в 13—15 млрд рублей.

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Айрат Назипов