В России ввели безналичный расчет за сдачу металлолома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В России вступил в силу закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. Об этом сообщает ТАСС.

Закон принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство. После доработки эти переходные положения исключили, а дату вступления закона в силу перенесли на октябрь.

В ассоциации переработчиков лома «Руслом.ком» заявляли, что подписание закона приведет к совершенствованию отрасли.

Еще в 2019 году в Министерстве экономики Татарстана представили проект по внедрению безналичной системы платежей для предприятий-ломозаготовителей. Система позволяла делать перечисления за прием металлолома на банковские карты клиентов-физических лиц с помощью платежной системы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов