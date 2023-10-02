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В России ввели безналичный расчет за сдачу металлолома

17:17, 02.10.2023
В России ввели безналичный расчет за сдачу металлолома
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В России вступил в силу закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. Об этом сообщает ТАСС.

Закон принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство. После доработки эти переходные положения исключили, а дату вступления закона в силу перенесли на октябрь.

В ассоциации переработчиков лома «Руслом.ком» заявляли, что подписание закона приведет к совершенствованию отрасли.

Еще в 2019 году в Министерстве экономики Татарстана представили проект по внедрению безналичной системы платежей для предприятий-ломозаготовителей. Система позволяла делать перечисления за прием металлолома на банковские карты клиентов-физических лиц с помощью платежной системы.

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Айрат Назипов
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