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В Минэкономики Татарстана показали проект безналичной оплаты приема металла

17:09, 19.09.2019
В Минэкономики Татарстана показали проект безналичной оплаты приема металла
Фото: mert.tatarstan.ru

В Министерстве экономики республики Татарстан представили проект по внедрению безналичной системы платежей для предприятий-ломозаготовителей.

Татарстанским ломозаготовителям показали систему, которая позволяет делать перечисления за прием металлолома на банковские карты клиентов-физических лиц с помощью платежной системы Wallet One.

Встреча состоялась в преддверии новвоведений в этой отрасли. В настоящее время в стадии рассмотрения находится законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», который предусматривает установление лимита на расчеты наличными с одним физическим лицом в размере не более 50 тыс. рублей в течение календарного месяца.

«Нашей стране необходим переход к безналичному расчету по всем видам транзакций не только в ретейле, но и других отраслях», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра экономики РТ Фарида Абдулганиева.

Ранее сообщалось, что ЦБ не предусмотрел функцию возврата средств в Системе быстрых платежей. В случае отказа от товара, купленного по QR-коду через СБП, деньги за него получить невозможно.

ЭкономикаТехнологииОбществоВластьБизнес Татарстан
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