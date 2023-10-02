«Роскосмос» начал создавать группировку малых спутников «Грифон»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос»/vk.com

«Роскосмос» начал создавать группировку малых спутников «Грифон» для мониторинга поверхности Земли. Об этом на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2023 в Азербайджане заявил гендиректор корпорации Юрий Борисов.

— Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием «Грифон». Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира, — сказал он.

Он подчеркнул, что система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

Сегодня стало известно, что строительство Международной научной лунной станции (МНЛС), которая создается в кооперации с Россией, может быть завершено к 2040 году. Соглашение о ее создании подписали в конце прошлого года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.

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Айрат Назипов