Винер Харисов назначен новым заместителем руководителя исполкома Набережных Челнов по социальным вопросам
Винер Харисов назначен новым заместителем руководителя исполкома Набережных Челнов по социальным вопросам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Также заместителем руководителя исполнительного комитета по вопросам капитального строительства назначен Мансур Адипович Фаттахов. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев дал первые поручения новому заместителю исполкома. А именно рассмотреть вопросы организации отдыха в загородных лагерях.
Напомним, в средине апреля исполком Набережных Челнов объявил тендер на оказание услуг по организации питания детей в летних пришкольных лагерях. Сумма проекта составит 32,7 млн рублей. Средняя стоимость питания одного ребенка в день составит 180 рублей.
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